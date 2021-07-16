 

Украина ужесточила требования для въезда из РФ и Белоруссии

16.07.2021, 19:40, Новости дня
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Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе РФ и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, РФ и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – отметил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости».

Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле.

В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.



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