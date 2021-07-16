Принуждение к счастью

Психотерапевт Андрей Курпатов — о стремительной инфантилизации, цифровом аутизме, информационной псевдодебильности и потере идентификации современного человека.

Есть ощущение, что все взрослые давно уже покинули этот мир. Ну то есть не все… осталось, может быть, несколько десятков, а остальные — «дети», которые живут «без сопровождения». Они запальчивы в спорах, лихо откручивают, как куклам, головы популярным людям, топчут ногами то, что им не понравилось, пишут изложения на хайповую тему: «Мое отношение к Бузовой», «Мне одному кажется, что «ВкусВилл» повел себя отвратительно?» Во всем этом сквозит такое детское: «правда же, я хороший?», «я умненький». И если мы сегодня, говорим о настоящих детях, как о поколении «снежинок», которые «тают» от любой неприятности, то сами-то уже точно превратились в снеговиков — солнце, не высвечивай негатив.

Что происходит? «Цифровой аутизм, информационная псевдодебильность, потеря идентификации», — говорит мне в ответ довольно жесткие вещи известный психотерапевт и психиатр Андрей Курпатов. Именно так, а еще — ложное представление о счастье.

— Андрей, начну разговор с поразившей меня ситуации. В самом начале становления сети Clubhouse, в которой только говорят в режиме реального времени, я слушала очередной разговор: что-то такое не очень важное, масса мелочей ни о чем. И внезапно в разговор ввели слушателя, который рассказал, что только что в Питере погиб человек. Там были какие-то чрезвычайные обстоятельства, и слушатель ждал вопросов, чтобы рассказать подробнее. Но угодил в полосу ледяного молчания. К разговору вернулся предыдущий спикер, продолжив говорить ровно с того места, на котором остановился. Как будто разговор о погибшем человеке — это что-то неприличное, лучше не обратить внимания, замолчать его.

— Есть такое понятие в когнитивной психологии — theory of mind. Русский аналог — «модель психического состояния другого». Суть термина такова: общаясь с другим человеком, ты должен понимать, что он живой, что у него свои представления о мире, свои мотивы, желания, переживания. Именно этот навык позволяет нам сочувствовать, проявлять эмпатию. Он постепенно формируется у ребенка — с возрастом, когда активно развивается его префронтальная кора. Это в каком-то смысле самая сложная, самая, так сказать, высокая психическая функция. Люди, страдающие расстройствами аутистического спектра, не могут создать ту самую «модель психического состояния другого». А состояние, когда современный здоровый мозг этого не делает, хотя физиологически мог бы, назвали «цифровым аутизмом». Это неспособность сочувствовать, понимать, входить в положение, слышать аргументы.

Мы общаемся в социальных сетях с собственными галлюцинаторными, по сути, образами, а вовсе не с другими людьми.

Недавние исследования показали, что мы используем разные области коры головного мозга, когда общаемся с людьми в онлайне и в офлайне. То есть это вообще разные психические процессы. И «цифрового аутизма» в каждом из нас все больше и больше, а значит — меньше сочувствия, взаимопонимания и банального, человеческого такта, внимания к чувствам другого человека.

— Я эту ситуацию для себя связала напрямую с каким-то массовым в последнее время увлечением позитивной психологией. В Сети легко можно найти сотни блогов людей, называющих себя психологами и коучами, пропагандирующими это направление. Они в буквальном смысле стигматизируют выражение любых негативных чувств. По их «учению», люди только в том случае будут нормальными, если на их лицах при любых обстоятельствах будет сиять улыбка счастья.

— Извратить и довести до абсолютного абсурда можно все что угодно. Но это не проблема инструмента, это проблема тех, кто им пользуется. Если люди засовывают пальцы в розетки, это вовсе не значит, что электричество не нужно. Позитивная психология или психология счастья, благополучия — это не какая-то глупость. Можно вспомнить много достойных имен, и здесь, конечно, выделяется Мартин Селигман — выдающийся ученый, открывший феномен «обусловленной беспомощности», который позволил нам лучше понять механизмы депрессии. Его более поздние исследования по психологии благополучия и счастья ложатся в основу большого количества разнообразных социальных и образовательных программ. Это — мировой тренд. Неслучайно ООН приходит к тому, чтобы определять качество жизни не показателями ВВП и прочими далекими от конкретного человека категориями, а с помощью более универсальных вещей, которые отражают состояние человека и соотносятся с тем, что для него важно.

В работе Селигмана все разумно: у человека должен быть смысл жизни, вовлеченность, прожитые эмоции, должны быть хорошие отношения с другими людьми, достижения. Это те критерии, по которым он оценивает, насколько человек счастлив.

Фото: Белицкий Антон / ТАСС

— В этих критериях есть «прожитые эмоции», а если человеку не дают их прожить? Об этом пишет в соцсетях медицинский работник Ольга Бабурова. Ее подруге, переживавшей смерть матери, психолог посоветовал найти в этом счастье: подумать, например, что теперь рядом с ней освободилось место, и в этом — позитив. Количество комментариев к этому посту зашкаливало, и показательно то, что люди не удивились, не восприняли ситуацию как нонсенс. А добавили новые примеры: им психологи говорили, например, что переживать по поводу смерти ребенка вредно, нужно сосредоточиться на том, чтобы родить нового. Ну и уж, конечно, в случае гибели домашнего питомца не тратить время на страдания, а сразу купить такого же.

— Сложно комментировать очевидно нелепые вещи. Человеку важно уметь осознавать и выражать свои чувства. В классической психологии есть понятие «эмоционального интеллекта». Оно сейчас несколько проституировано, но базово — это как раз умение понимать собственные эмоциональные состояния и переживания других людей.

Да, у нас достаточно широкий спектр чувств негативного характера: страх, тревога, вина, агрессия, обида, горе, печаль.

Люди, не умеющие осознавать свои чувства, страдают расстройством, которое получило название алекситимия, и это один из ключевых факторов развития психосоматических заболеваний.

Поэтому чувствительность к собственным эмоциям, их понимание — важная часть здорового человека.

Другое дело, что нужно учиться справляться и с горем, и с тревогами, управлять гневом. Например, если к психотерапевту обращается человек, вынужденный передвигаться на костылях, хороший специалист не станет ему говорить: «как это прекрасно, поздравляю вас!» Он постарается помочь человеку психологически адаптироваться к ситуации.

То, что происходит со «специалистами позитивной психологии», я возьму эти слова в кавычки, во многом связано с тем, что они, видимо, знают только об одном направлении в психотерапии, но и его, судя по всему, понимают плохо — буквально и упрощенно. Честно говоря, я не большой любитель отдельных направлений в психотерапии. Любая такая школа ограничена, находится в рамках одной доктрины, а человек сложен. Он может находиться в разных состояниях: одно дело реакция на стресс, а другое — патологические реакции, пограничные или даже тяжелые психические расстройства. Для того чтобы оказать пациенту помощь, нужно иметь очень большой объем профессиональных знаний: и о том, как психика устроена, и о том, как работает мозг, его биохимию. То есть надо знать и нейрофизиологию, и психиатрию, и конкретные психотерапевтические практики. Ни одна узкая школа таким арсеналом знаний и средств не обладает. Как правило, это одномерные концепции или даже какие-то очень простые идеи, типа того, что все проблемы из детства и т.д. Человек сложнее, значительно.

Но если говорить изнутри профессионального дискурса — никаких противопоказаний нет для того, чтобы заниматься психологией счастья и благополучия людей. Это все на самом деле вещи нужные и актуальные. Но они, как я уже говорил, не исчерпывают всей сложности человеческой природы, которая не укладывается в простые формулы. Если мы говорим про позитивные установки и какое-то оптимистичное мировоззрение, то его вполне может развивать в себе человек, который находится в относительной норме. Я говорю об относительной норме, ведь психиатры никогда не пишут о полном психическом здоровье, они пишут: «формально здоров» — принята такая формулировка. Дело в том, что состояние абсолютного социального благополучия, полного физического и психического здоровья — это нечто идеальное, чего в жизни никогда не бывает. К психологу же чаще всего приходят люди не в самом лучшем душевном состоянии, и элементы позитивной психологии — не лучший выбор для помощи им в тяжелых, непростых жизненных ситуациях.

— Несколько дней подряд мне в ленту фейсбука навязчиво лезла реклама о психологических практиках и коучинге с такими советами: «Если ваше окружение жалуется на своих мужей, детей, здоровье, на другие обстоятельства, отслеживайте это и направляйте разговор в другое русло. Скажите себе и другим: «Я на диете из хороших новостей». Предложите другую тему для беседы…». Представляете, вам друг жалуется на тяжелую жизненную ситуацию, а вы в ответ, что на диете и вам нельзя про плохое? И переводите разговор на тему хорошей погоды, к примеру.

Происходит запрет на грусть-печаль, и все, кто по тем или иным причинам горюют, объявляются токсичными. В дискуссиях люди говорят о невероятной навязчивости представителей позитивной психологии и даже сравнивают их с представителями разных культов.

— Сейчас вообще стала модной эта формулировка — «токсичность». «Токсичными» называют, кажется, всех, кто не делает так, как нравится и нужно постановщику такого «диагноза». В этом смысле все родители «токсичны» для своих детей. И любящий супруг, который просто не умеет правильно выражать свои чувства, объяснять свои поступки, оказывается «токсичным».

Супруга может ошибочно толковать его действия, а «психолог» уже рекомендует ей бежать от «токсичного мужа» навстречу призрачному счастью. Каким горем это может обернуться, можно только догадываться.

Это не значит, что среди родителей нет садистов и насильников, а в супружеских парах не существует убийц, агрессоров и, как бы я не любил этого слова, но скажу — абьюзеров. Да, они, конечно есть, но у нас теперь все кругом сплошные «абьюзеры» и все сплошь «токсичны». Такого быть просто не может.

Поэтому, боюсь, рост этих «расстройств» — лишь следствие общей, нарастающей инфантильности.

Вместо того чтобы принять ответственность на себя за то, что происходит в твоей жизни, люди ищут виноватых. Сами начинают играть жертву, а дальше все это провоцирует лишь новые и новые конфликты.

— Как тут не вспомнить Бродского: «Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок — меню обширное и скучное…».

— Есть исследование 2002 года, в котором анализируются результаты теста на «локус контроля». Сам тест был создан в свое время выдающимся когнитивным психологом Джулианом Роттером, и многократные проверки доказали его точность и эффективность. Локус контроля — это соотношение в человеке уровня экстернальной и интернальной ориентации. Если преобладает экстернальность — он склонен во всем винить внешние силы, обстоятельства, других людей. Если человек более интернален, то он, напротив, берет ответственность на себя и полагается на свои силы.

Так вот, в 2002 году профессор психологии Джин Твенге опубликовала результаты своего исследования: она изучила локус контроля по десяткам тысяч архивных анкет за последние 50 лет. Выяснилось, что на протяжении всего этого времени происходило неуклонное снижение интернальности.

Это значит, что мы тем дальше от прогресса, чем меньше хотим за что-либо в своей жизни отвечать. Мы игнорируем собственные ошибки, потому что не верим, что от нас что-то зависит, а это приводит только к тому, что мы их повторяем. Если все зависит от других, то зачем мне в себе что-то менять?

Отсюда и тренд на инфантилизацию: мультики-блокбастеры от бренда Marvel бьют все рекорды, взрослые люди страдают от игровой и цифровой зависимости, в моде размер оверсайз — чтобы выглядеть, как ребенок в папиной одежде, а кеды таких цветов, будто бы их купили в «Детском мире».

Эта трансформация культуры затрагивает практически любого человека, вне зависимости от уровня образования или социальной страты. Спрос рождает предложение и, чем больше людей инфантильных, безответственных, не способных к сложному мышлению, к вызовам внешнего мира, тем больше будет возникать «специалистов», которые поднимут на свои знамена примитивные формулы и советы.

Важно помнить, что профессиональный психолог никогда не дает советов, он не может сказать: беги от человека или вернись к нему, не слушай плохое, а тут же меняй тему, брось работу и следуй своей мечте. Это непрофессионально. Человек должен сам принять решение — это ведь его жизнь и ему расхлебывать последствия. Другое дело, что психолог может помочь человеку увидеть ситуацию в большем объеме, с разных ракурсов, узнать какие-то психические механизмы и закономерности поведения. Но принимать за человека решение, навязывать его он не имеет права.

Фото: Яковлева Анастас / URA.RU / TASS

— С чем связан тренд на инфантилизацию?

— С ростом экстернальности — нашей психике так проще. Неудача сама по себе неприятна, а еще брать на себя ответственность за провал — это же вообще катастрофа. Так почему бы не минимизировать дискомфорт?

Но правда в том, что простой путь не всегда правильный. Да, принимая на себя ответственность за случившееся, вы испытаете временный дискомфорт. Но он стоит того: исследования показывают, что интернальность положительно коррелирует с успехом и лидерством. И хорошая новость еще в том, что интернальность можно в себе развить.

И, наверное, я бы еще добавил к этому вид сверху: в глобализированном мире люди теряют ощущение, что от них в принципе что-то зависит. Нет ощущения, что можно на что-то повлиять.

У человечества теперь новый родитель — социальные сети, огромные технологические компании…

— А почему родитель?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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