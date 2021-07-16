 

Оладьи из кабачков. Классические рецепты

16.07.2021, 19:12, Новости дня
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Автор кулинарного блога cakeby_cake 12 июля опубликовала в Instagram свой фирменный рецепт “безумно вкусных, без лишнего жира и муки” кабачковых оладий.

Для приготовления понадобится:

три средних кабачка;
два зубчика чеснока;
одно яйцо;
4 ст. л. муки;
специи по вкусу.

Кабачки необходимо порезать на удобные кусочки и измельчить в блендере вместе с чесноком.

“Кабачки перекладываем в сито, а сито ставим на миску, чтобы туда стекал сок. Хорошо солим кабачки, так как соль помогает кабачкам отдать сок быстрее. Руками отжимаем кабачки от сока. Добавляем яйцо, муку, специи и замешиваем тесто. Далее обжариваем и укладываем на бумажные полотенца”, – описала процесс кулинарный эксперт. 

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Публикация от * РЕЦЕПТЫ * ТОРТЫ * СЛАДОСТИ (@cakeby_cake)

Кулинарный блогер natt_gotovit разместила в сети свой вариант оладий з кабачков.

Для приготовления необходимы: 

один кабачок;
одна луковица;
одна морковь;
два яйца;
четыре ст. л. муки;
зелень;
один зубчик чеснока;
соль, перец, топленое масло по вкусу;
сметана.

“Очисть кабачок от кожицы, затем натри на крупную терку. Переложи в полотенце и выжми лишнюю влагу, далее переложи обратно в глубокую тарелку.  Морковь натри на мелкую терку в тарелку к кабачку. Лук очень мелко нарежь, затем выложи к кабачку. Укроп тоже мелко нарежь и снова отправь к кабачку. К овощами добавь яйца и муку – тщательно перемешай и только в конце посоли, поперчи и снова хорошенько перемешай. Разогрей сковородку с маслом и выложи оладьи. Обжарь с одной стороны на среднем огне до румянца,  переверни, снизь огонь и потоми под крышкой четыре – пять минут до полной готовности. В конце снова сделай высокий огонь, чтобы подрумянить оладушек”, – описала процесс приготовления блогер.

Она рекомендует подавать оладьи со сметаной, добавив в нее зелень.

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Публикация от Ната * алхимия на кухне (@natt_gotovit)

Проверенным рецептом со своими поклонниками также в апреле 2021 года поделилась украинская певица Оля Полякова.

Чтобы приготовить блинчики из кабачков по ее рецепту, понадобятся три кабачка, одно яйцо, головка репчатого лука, одна столовая ложка муки, соль и перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Натертый на терке лук сперва необходимо смешать со взбитым яйцом, а затем туда добавить тертые кабачки. Артистка рекомендует тереть кабачки на терке для приготовления корейской морковки, не используя при этом середину плодов, которая, по ее словам, “очень сильно течет”. В отличие от других, Полякова советует добавлять соль в кабачковую массу непосредственно перед жаркой – тогда оладьи не растекутся.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/877946922764374/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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