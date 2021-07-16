33% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – Данилов

“В ближайшее время Кабинет Министров Украины примет дополнительные меры реагирования на эту угрозу. Это очень опасно. К сожалению, как всем известно, это касается не только взрослого населения, но и детей”, – сказал Данилов.

По предварительным результатам серологического исследования, 33% украинцев имеют иммунитет к COVID-19.

“Если мы с вами считаем вакцинированных граждан, то мы считаем, что 38-40% наших граждан уже с иммунитетом. Но это не повод для нас не соблюдать ограничительные меры, которые предлагают медики”, – завил секретарь СНБО.

По его словам, в ближайшее время в Украине смогут вакцинироваться от коронавируса все желающие.

“Сегодня в странах, в частности в тех, где прошли футбольные соревнования, есть вспышка COVID-19. Я бы хотел обратиться ко всем. У нас, к сожалению, проходят массовые мероприятия, Atlas Weekend, у нас много людей отдыхает на море. Люди, которые находятся в скоплении, они первые в зоне риска. Поэтому Кабмин по заданию СНБО введет более жесткие меры”, – сказал Данилов.

Он добавил, что более подробно о мерах расскажет глава Минздрава Виктор Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 52,7 тыс. пациентов с COVID-19.

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