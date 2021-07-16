 

Ученые из США превратили метан в метанол при комнатной температуре

16.07.2021, 19:08, Разное
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Группа учёных из США, при содействии коллег из Бельгии, превратила метан в метанол при комнатной температуре. Это позволит в будущем создавать более дешёвое, экономичное и экологически чистое топливо.
Исследователи воспользовались цеолитами железа для создания нужной химической реакции. Вещество выступало в роли катализатора для преобразования метана в чистый метанол. Полученное вещество ничем не отличалось от промышленного аналога и имело все те же свойства. При этом учёным не пришлось дополнительно подготавливать помещение, так как реакция свободно протекала при комнатной температуре и с обычным атмосферным давлением. В промышленных масштабах преобразование метана в метанол требует высокого давления и температуры не меньше 1 тыс. градусов Цельсия.

Несмотря на простоту нового метода, существует и ряд трудностей. Первой является сам катализатор. Пористая структура железных цеолитов отличается друг от друга, и для преобразования газа в простейший спирт требуются только особые кристаллы. Если же пустые области в них будут слишком большими, то после одной непродолжительной сессии цеолит железа перестанет вступать в реакцию и станет абсолютно бесполезным из-за потери свойств катализатора. Именно поэтому следует внимательно выбирать размер пор.

Ещё одним минусом стал кислород. При промышленном преобразовании метана в метанол используется закись азота. В случае же с новой разработкой, он не нужен, так как кислород является хорошим окислителем. Проблема в том, что его содержание трудно контролировать и нужно постоянно поддерживать необходимый уровень для продолжения реакции. Несмотря на это, эксперты уверены, что в будущем эти два главных недочёта удастся исправить и человечество получит новый эффективный и дешёвый топливный элемент на основе природного газа.

Источник: inscience.news



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