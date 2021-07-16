 

Ученые выяснили, о чем думает мозг во время сна

16.07.2021, 19:08, Разное
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Учёные из Женевского университета в Швейцарии выяснили, о чём думает мозг человека во время сна. Оказалось, что в это время он проводит сортировку всей полученной за день информации и «удаляет» ненужное.
Для своего эксперимента исследователи разработали специальный декодер, который будет фиксировать работу всего мозга во время фазы глубокого сна. Проанализировав полученную информацию они увидели, что повышенная активность начинается с гиппокампа. Этот отдел отвечает за хранение информации о недавних событиях. Он посылает сигналы в кору головного мозга и пишет о всех накопленных знаниях и эмоциях. В свою очередь уже в коре мозга происходит своеобразная сортировка полученных данных, где часть из них забывается за ненадобностью, а более важные переживания и эмоции сохраняются в памяти.

В завершении эксперты отметили, что внешне данная процедура напоминает живой диалог между двумя отделами мозга, когда один рассказывает о всех событиях за день, а второй обрабатывает эту информацию и отсеивает то, что не интересно. Подобное, уверены учёные, поможет лучше понять процессы, происходящие во время глубокого сна, а также приоткрыть завесу тайны сновидений. Не исключено, что похожие эксперименты в будущем позволят установить, каким именно образом человек видит сны.

Источник: gazetadaily.ru



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