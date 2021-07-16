«Принесли успеваемость в жертву разнообразию» — родители парижских школьников возмущены реформой зачисления в старшие классы

Новая система зачисления учеников в старшие школы вызвала гнев родителей школьников из благополучных районов Парижа, пишет Le Figaro. Как поясняет газета, отныне при зачислении в «сильные» или «слабые» школы приоритетное значение имеет географическое положение, а не успеваемость. Кроме того, дополнительные преимущества получают ученики из неблагополучных районов. В результате дети из средних по уровню школ попадают в элитные лицеи, а выпускники престижных учебных заведений вынуждены довольствоваться посредственными образовательными организациями, констатирует издание.



Reuters

Родители школьников из благополучных районов Парижа считают, что новая французская система зачисления в старшую школу приносит выдающихся учеников в жертву на «алтарь разнообразия», пишет Le Figaro. В марте руководство Парижского образовательного округа чётко обозначило свои намерения: покончить со школами «одного уровня» и «смертоносной логикой» ожесточённой конкуренции между отличниками при поступлении в престижные учебные заведения. Цели также были прозрачны: способствовать социальному разнообразию, а также «разнообразию школ» при зачислении в лицеи.

Результаты налицо. По словам директора по академической работе ректората Парижского образовательного округа Клэр Мазерон, учащиеся средних по уровню школ смогли поступить в знаменитый Лицей Карла Великого, а в престижных школах, за редким исключением, был достигнут целевой показатель числа учеников-стипендиатов. Вот только после второго раунда процедуры ученики, получившие высший средний бал в сильных школах в центре Парижа, оказались зачисленными в лицеи более низкого уровня, иногда в 30 минутах езды на метро от дома, замечает газета. Родители считают себя обманутыми и признаются, что задумываются о частных школах, в которых сосредоточено 35% парижских старшеклассников.

«В этом году только один ученик средней школы Кондорсе был зачислен в старшую школу Кондорсе, притом что в предыдущие годы их было 15», — рассказывает вице-председатель Ассоциации родителей учеников государственных школ в Париже. Речь идёт об отличнице, у которой, однако, есть проблемы со здоровьем.

Ассоциация осуждает «эксцессы» реформы, связанные с введением нового критерия для зачисления: индекса социального позиционирования. Так, если ученик приходит из школы, расположенной в социально-неблагополучном районе, он автоматически получает дополнительные баллы. Стефан Бертран из ассоциации родителей учеников колледжа Кортелина, где из 14 учеников, принятых в престижные лицеи, всего 8 не являются стипендиатами, считает это «явным разрывом в равноправии». «Как объяснить моему сыну, у которого средний балл равен 17, что его не приняли в Лицей Карла Великого, потому что он не стипендиат и у него нет очков за социальное позиционирование?» — задаётся вопросом Пегги, сын которой учился в школе Куперина.

Как пишет издание, реформа также положила конец существованию крупных образовательных округов в Париже. Каждая средняя школа теперь прикреплена к списку из пяти старших школ, расположенных менее чем в 25 минутах езды на общественном транспорте, среди которых одна или две «привлекательных». При расчёте баллов географическое положение имеет гораздо больший вес (74%), чем успеваемость (22%). «На самом деле у моего сына не было никаких шансов», — подытоживает Пегги. Не зачислив ученика в старшую школу в первом туре, ему предложили на выбор девять лицеев, в которых остались вакантные места. «В конце концов он был зачислен в Пьер-Жиль-де-Генн, наименее худший в списке», — рассказывает мать школьника.

В ту же школу пойдёт сын Карин, подававший заявку на зачисление в престижные парижские лицеи. Десять пожеланий этого отличника и ученика музыкальной школы по классу скрипки были отклонены. «Он воспринял это как отторжение!» — сетует мать. Преподавательница в известной парижской гимназии, «состоящая на службе народного образования с 1985 года», достигшая своего положения, благодаря «социальному лифту», не перестаёт негодовать. «Я больше не могу выносить несправедливость этой страны», — возмущается она. «Что касается школьного разнообразия, я как учитель прекрасно знаю, к чему это приводит: хорошие становятся хуже, а плохие не становятся лучше», — уверена Карин.

Как передаёт издание, по итогам поданных в ректорат Парижского образовательного округа жалоб и апелляций будет сформирован комитет по контролю за проведением реформы. Но, скорее всего, она изменит облик парижских элитных лицеев, прогнозирует газета.