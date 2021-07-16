Euronews – власти Кубы временно отменили пошлины на ввоз иностранных продуктов и лекарств

До конца текущего года на Кубу можно будет ввозить продукты и медикаменты из-за рубежа без уплаты пошлин. На такие меры властям острова пришлось пойти в условиях дефицита, который усугубляется на фоне пандемии. Однако главную вину за кризис и беспорядки правительство Кубы по-прежнему возлагает на США, передаёт Euronews.

На фоне нарастания протестных настроений в стране власти Кубы объявили об отмене пошлин на ввоз из-за рубежа продуктов и медикаментов. Мера временная и будет действовать с понедельника и до конца текущего года.

Пока ввозить бесплатно на остров можно до 10 килограммов лекарственных препаратов. Из-за пандемии были введены ограничения на провоз в багаже предметов личной гигиены и продуктов питания.

Правда, есть вероятность, того, что эффект от этой меры будет малоощутим: из-за пандемии объём авиаперевозок снизился. Число рейсов, например, в США, Мексику и Панаму сведено к минимуму.

Ограничения на ввоз импортных товаров, и особенно лекарств, которых катастрофически не хватает на острове, вызвало негодование кубинцев, наряду с ростом цен и регулярным отключением электроэнергии.

По стране прокатилась самая мощная за последние десятилетия волна протестов с требованием смены режима и курса. Известно о гибели одного манифестанта. Правозащитники свидетельствуют о массовых задержаниях участников акций.

В среду глава островного государства Мигель Диас-Канель признал, что его правительство не справляется с проблемой дефицита и простоем в некоторых секторах экономики, но призвал население проявить терпение. Но основную вину за кризис и беспорядки в стране Гавана возлагает на Вашингтон.

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.