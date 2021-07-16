 

Euronews – власти Кубы временно отменили пошлины на ввоз иностранных продуктов и лекарств

16.07.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До конца текущего года на Кубу можно будет ввозить продукты и медикаменты из-за рубежа без уплаты пошлин. На такие меры властям острова пришлось пойти в условиях дефицита, который усугубляется на фоне пандемии. Однако главную вину за кризис и беспорядки правительство Кубы по-прежнему возлагает на США, передаёт Euronews.

На фоне нарастания протестных настроений в стране власти Кубы объявили об отмене пошлин на ввоз из-за рубежа продуктов и медикаментов. Мера временная и будет действовать с понедельника и до конца текущего года.

Пока ввозить бесплатно на остров можно до 10 килограммов лекарственных препаратов. Из-за пандемии были введены ограничения на провоз в багаже предметов личной гигиены и продуктов питания. 

Правда, есть вероятность, того, что эффект от этой меры будет малоощутим: из-за пандемии объём авиаперевозок снизился. Число рейсов, например, в США, Мексику и Панаму сведено к минимуму. 

Ограничения на ввоз импортных товаров, и особенно лекарств, которых катастрофически не хватает на острове, вызвало негодование кубинцев, наряду с ростом цен и регулярным отключением электроэнергии. 

По стране прокатилась самая мощная за последние десятилетия волна протестов с требованием смены режима и курса. Известно о гибели одного манифестанта. Правозащитники свидетельствуют о массовых задержаниях участников акций. 

В среду глава островного государства Мигель Диас-Канель признал, что его правительство не справляется с проблемой дефицита и простоем в некоторых секторах экономики, но призвал население проявить терпение. Но основную вину за кризис и беспорядки в стране Гавана возлагает на Вашингтон. 

Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, «как гречку»

24.06 / Анонсирован прямой эфир с главой Бурятии о ситуации с коронавирусом

30.06 / Появилось фото салона нового минивэна Kia Carnival

22.11 / Обама наговорил мемуаров на 29 часов — но так ничего и не сказал

19.09 / В Украине из-за пожаров погибло более тысячи человек

19.12 / В больнице Турции взорвался кислородный аппарат, девять человек погибли

19.11 / В РФ разработали математическую модель распространения COVID-19

09.04 / Школьник из Москвы получил условный срок за хранение бомбы

05.04 / Стали известны примерные сроки ремонта спецподлодки «Лошарик»

10.10 / Высланному из Латвии военному пенсионеру стало плохо с сердцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика