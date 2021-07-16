 

“Пройти огонь и воду”: Как городской парень переехал в село и добился успеха

16.07.2021, 19:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жизнь молодого предпринимателя перевернулась три года назад. Тогда он был обыкновенным городским парнем с классическими перспективами на будущее, но ради идеи решился на серьезный шаг — переехать из Иркутска в деревню Грановщина и основать свою сыроварню. Позднее бизнес перекочевал в село Хомутово: производство расширилось от маленькой кухонки до серьезного предприятия.

Никита Россов переехал в глубинку Сибири вместе со своими родными. Изначально мысль о создании семейного дела пришла в голову его матери. Женщина посетила сырный завод во Франции в ходе командировки, что вдохновило ее основать похожий бизнес на родине. Его назвали “Милаша”.

На первых порах дружное семейство варило продукцию в небольшом количестве. Ее приобретали друзья и знакомые, покупатели на ярмарках. А затем дело пошло в гору и позволило увеличить масштабы производства, нанять дополнительных работников. Сейчас смена на предприятии “Милаша” может приносить до 25 килограммов разнообразных сортов сыра. Теперь компания занимается и оптовыми поставками, также предприниматели открыли фирменный магазин на трассе, которая ведет к озеру Байкал.

“Вообще, чтобы поднять производство, надо пройти огонь и воду. Действительно, проблем было очень много. Одна из основных — это финансы, денег всегда не хватает. Вторая сложность — это сбыт, особенно, в тот момент, когда ты начинаешь превращаться с домашней маленькой сыроварни в профессиональную”, — признался Никита Россов.

Основная функция молодого бизнесмена на предприятии — маркетинг, хотя профессионально он этому не обучался. У Никиты Россова два высших образования: юридическое и кинематографическое. Мужчина постоянно развивается и получает новую полезную информацию для своей деятельности.

Через пять лет предприниматель планирует иметь несколько фирменных отделов “Милаши” в городе, а через десять — приобрести несколько гектаров сельскохозяйственной земли и поставить там производство вместе с туристическим обслуживанием. Никита Россов уверен — за туризмом большое будущее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Виктория Боня предстала перед поклонниками с розовыми волосами

26.07 / Тропические принты и цветочные композиции: Королева Летиция и король Филипп посетили Галисию в рамках турне по Испании

28.07 / Ученые смогли определить возраст Вселенной

13.11 / Трованты – живые камни… Они размножаются!

24.11 / Анка-яйцеклетка – Личное мнение

27.11 / Мнение: В Иране убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде

28.06 / Мнение: О правовом режиме временного запрета на проход боевых кораблей

23.09 / Кто здесь? (Аплодисменты)

09.10 / Медные лбы

26.04 / Володин: У России есть свой ген демократии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика