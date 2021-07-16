Мнение: «Опубликован Проект Закона о ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ. Что дальше?»

Здравствуйте

Часть Первая: «Руководство к действию против принудительной вакцинации»

Хоть РосПотребНадзор убеждает всех о том, что принудительная вакцинация будет направлена против только профессиональных групп риска, тем временем в Проекте Закона ответственность за отказ от вакцинации прописана ДЛЯ ВСЕХ (и Юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей и Должностных лиц и САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).

Начата инициатива «Запрет административной ответственности для граждан за отказ от вакцинации» против принятия этого Закона.

Для того, чтобы инициатива о запрете этого Закона вышла на Федеральный Уровень необходимо:

1) Набрать 100000 подписей в поддержку этой инициативы

– на 21:28 13 июля 2021 года 44078 голосов уже набрано; осталось набрать 55922 голоса

– на 10:12 14 июля 2021 года 49515 голосов уже набрано; осталось набрать 50485 голосов

2) Сделать это необходимо до 29 июля 2021 года (необходимо более 3300 голосов в день за оставшееся время)

3) Проголосовать за инициативу можно здесь: https://www.roi.ru/69108/ При этом Вы должны быть авторизованы через ЕСИА (Госуслуги)

Часть Вторая: «Некоторые факты о бесполезности вакцинации»

За что Невакцинированных ограничивать в правах?

И Вакцинированный и Невакцинированный человек представляет одинаковую опасность для заражения окружающих.

Почему я так считаю?

1) Потому что взял данные Минздрава России из официальных заявлений и сравнил количество заболевающих без вакцинации и с вакцинацией за определенное время. Получилось, что вакцинированные заболевают даже чаще, чем невакцинированные (0,216% в месяц у невакцинированных против 0,333% в месяц у вакцинированных).

Об этом подробно в Статье «Второй вопрос к Михаилу Мурашко»

2) Потому, что перестали обнародоваться данные о заболеваемости среди вакцинированных.

Вопрос: «А чего их не обнародовать, если все нормально?»

Ведь это только повысит интерес к вакцине.

Значит, что-то здесь не чисто, если не обнародуют.

3) Потому, что в Израиле, на Сейшельских островах, в Великобритании, например, после вакцинации более 60% населения появились новые волны заболеваемости.

В Великобритании такая картина:

(Данные из https://yandex.ru/maps/covid19?ll=16.120256%2C39.950502&z=3 на утро 14.07.2021 года)

Это в Великобритании.

В той Великобритании, где привито 67,65% населения (данные из https://gogov.ru/covid-v-stats/world на утро 14.07.2021 года)

Рост заболеваемости за 51 день в 17, 31 раза (с 23 мая 2021 года, когда заболевало в день 2093 человека по 13 июля 2021 года, когда стало заболевать 36239 человек)

Зачем повторять чужие ошибки?

Есть такая поговорка: «Мудрые не делают ошибок, умные учатся на чужих ошибках, глупые учатся на своих ошибках.»

Так вот наше Государство либо глупое, либо настолько хитромудрое, что никому не известна реальная цель вакцинации.

Глупым наше Государство не считаю.

Часть Третья: «Что может случиться, если вовремя не остановить это безумие»

Граждане России!

Наши Конституционные Права хотят сделать нашим обязанностями.

1) Сначала рекомендуют менять место работы в случае отказа от вакцинации. (Сломали волю многим людям и заставили пойти на вакцинацию под угрозой увольнения)

2) Теперь вводят административную ответственность. (Сломают волю еще многим людям и заставят пойти на вакцинацию под угрозой штрафов и закрытия мест работы)

3) Что дальше? Дальше, если все будут молчаливо эти шаги к принуждению принимать.

Могут ввести уголовную ответственность за отказ от вакцинации (сломают волю еще многим людям под угрозой уголовной ответственности).

Не верите? Нормы того что считать уголовщиной, а что не считать, меняются иногда очень резко.

Для примера гомосексуализм в советское время считался преступлением, а сейчас, того гляди, поддадутся на убеждения Запада и однополые браки разрешат.

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/41204/pub_5b2cd2dfd52cb500a990fc10_5b2ce80da68e5400a965049b/scale_1200

Или 88-ая статья Советского УК: валютные махинации, за которую и расстрелять могли, сейчас стала нормой жизни для каждого жителя России (правда до особо крупных размеров некоторые по бедности не дотягивают). Подробнее о 88-ой статье здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Статья_88_Уголовного_кодекса_РСФСР

4) А дальше остается только кучка оставшихся несломленных под эту самую уголовную ответственность с публичной вакцинацией в зале суда перед отправкой в исправительные учреждения.

Если брать по аналогии с 88-ой статьей, то за повторный отказ от вакцинации и до расстрела дело дойти может.

Правда, вакцинация (введение в организм чего-то инородного через иглу – предмет цилиндрической формы) больше похожа на мужеложство, поэтому есть надежды, что только лишением свободы на срок до 8 лет отказ от вакцинации ограничат.

С Уважением.

мамонтенок.

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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