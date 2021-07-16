Мнение: Жесткая посадка в тайге

Пилот Ан-28 Анатолий Прытков, который смог посадить в тайге самолет с отказавшим в полете двигателем, чем спас жизни 19 человек (из них 4 ребенка).

Как пишут, пилот смог спланировать к земле и даже цепляясь за ветви деревьев, жестко посадить машину, которая на финише опрокинулась.

Через 2 часа после аварийной посадки, на место прибыли спасатели.

Сам герой отделался сломанной ногой.



На финише самолет перевернулся, но к тому времени пилот уже смог погасить скорость, так что пассажиры отделались легкими ушибами.



Второй пилот – Фарух Хасанов.

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