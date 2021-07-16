Путин поручил освободить от налогов семьи с двумя детьми при продаже жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового, информирует пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ совместно с Государственной думой Федерального собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.