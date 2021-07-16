 

Путин поручил выделить еще 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта

16.07.2021, 18:46, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину направить еще 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей – на ремонт автодорог.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: …направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.



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