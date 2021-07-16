 

В Москве и Подмосковье отменили систему QR-кодов Москве и Подмосковье

16.07.2021, 18:30, Разное
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Система QR-кодов в заведениях общепита Москвы с 19 июля становится необязательной. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«С 19 числа мы отменяем обязательные QR коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности от организации рестораторов и отельеров, от Единой России. Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали», — сказал Собянин.

При этом, по словам мэра Москвы, отмена QR-кодов не означает прекращения действия всех эпидемиологический требований.

С 19 июля в Москве также будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры, пояснил Собянин. В Москве вновь разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах при соблюдении мер профилактики.

Вслед за Москвой обязательную систему QR-кодов отменяют в Подмосковье. Такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, это связано со стабилизацией роста заболеваемости в регионе. За организациями и предприятиями оставляют право самим решать пускать на работу по QR-кодам или без них также отменяются ограничения по число зрителей при проведении массовых мероприятий.

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Ранее, с 28 июня, действовало правило, что попасть в заведения общепита в Москве и в Подмосковье могут только посетители, «имеющие защиту от заболевания»: те, кто сделал прививку, недавно переболел или сделал ПЦР-тест в течение последних трех дней. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут, подчеркивал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Новая газета



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