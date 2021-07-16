 

В РФ четвертые сутки подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

16.07.2021, 18:18, Новости дня
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14 июля в РФ умер 791 пациент с COVID-19, 13 июля – 786, 12 июля – 780.

За все время пандемии от коронавирусной инфекции в России умерло 146 868 человек.

За последние сутки в РФ выявили 25 704 новых случая COVID-19, около 5,9 млн – с начала эпидемии.

В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва (5382) и Московская область (2484), Санкт-Петербург (1948).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, порядка 67,9% случаев заражения коронавирусом в июле связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 “Дельта”, его распространенность в РФ увеличивается, написало ТАСС.

Вице-премьер-министр России Татьяна Голикова заявляла, что из-за “Дельта”-штамма в России в июне выросла смертность на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года , отметило ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, Россия вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

В ВОЗ говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, он циркулирует уже в 111 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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