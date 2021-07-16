Эпидемиолог Виноград рассказала, как украинцы могут защитить себя от штамма “Дельта”

“Мы видим, как идет становление этого штамма “Дельта”, который останется и потом будет циркулировать среди людей. Коронавирус проводит своего рода рокировку, как в шахматах, переставляет туда-сюда гены. Пока направленность мутаций не в пользу человечества. Коронавирус пробует силы, подбирает варианты, и каждый раз мы получаем вариант хуже предыдущего”, – сказала Виноград.

По ее информации, новый вариант вируса намного заразнее предыдущего.

“Если раньше, при уханьском варианте, один человек в доме заболел, а все остальные здоровы, то сегодня не так: один заболел и всех остальных заразил. Соответственно, будет больше тяжелых случаев и смертей. Вот почему мы боимся этого штамма”, – сообщила эпидемиолог.

Она подчеркнула, что для защиты от коронавируса нужно придерживать противоэпидемических мероприятий.

“Защита входных ворот от вируса – это органы дыхания и конъюнктива глаз. Поэтому важно носить маску. Дистанция и ограничение общения с неизвестными людьми остаются актуальными. Не надо быть там, где собирается много людей. Лучше пройти пару остановок пешком, чем ехать в общественном транспорте. Выбирайте отдых на природе, а не в ТРЦ. Если что-то не так, бегом к врачу! Не тяните. Уж больно агрессивно развивается заболевание – в первые сутки максимальная вирусная нагрузка на организм, процесс идет очень быстро, поэтому важно разобраться, какое лечение принимать”, – пояснила Виноград.

Она подчеркнула, что еще одной мерой защиты остается вакцинация.

“Особенно для тех, кто не болел, у кого нет антител. Многие все еще думают, а надо ли им прививаться. Когда коронавирус продуцирует новые штаммы, ты понимаешь, что все равно рано или поздно заболеешь, но если ты привит, то хоть не умрешь, не попадешь в реанимацию, не станешь инвалидом. Да, эффективность вакцины не такая высокая, как нам хотелось бы, но она есть. Откладывать прививку не стоит”, – отметила доктор.

Эпидемиолог Виноград: Со штаммом “Дельта” будет больше смертей, поэтому мы боимся его. Полный текст интервью

Контекст:

16 июля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине четвертые сутки подряд наблюдается рост новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 737 подтвержденных случаев COVID-19, из них у детей – 50, у медработников – 16. Госпитализированы 422 человека.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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