 

В Беларуси обыскали подписчиков оппозиционных Telegram-каналов. В КГБ говорят, что нашли оружие, наркотики и боеприпасы

16.07.2021, 18:18, Новости дня
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“У наиболее активных подписчиков таких Telegram-каналов, как ГСБ, “Буслы ляцяць”, EXOMON и других, в отношении которых имелась оперативная информация об экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к уголовно наказуемым деяниям, таким как организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни”, – рассказал Бычек.

Далее в сюжете говорится, что в ходе расследования правоохранители получили информацию о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей СМИ к “теневому денежному обороту”.

“Средства поступали из-за границы и никаким образом не фиксировались. Соответственно, причастные к схеме не платили налоги. Более того, у следствия есть сведения, что деньги шли на финансирование различного рода протестной активности в Беларуси”, – отметили журналисты.

Контекст:

Бычек 8 июля объявил в Беларуси “операцию по зачистке от радикально настроенных лиц”. Белорусский КГБ проводит подобные операции на фоне политического кризиса, который начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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