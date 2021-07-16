Эйдман: В Москве сняли ограничения для ресторанов и баров, несмотря на рекордную смертность от COVID-19. Жизнь россиян для властей дешевле паленой водки

Эх, пить будем?

Читаю в ленте параллельно две новости из Москвы и Подмосковья: “Зафиксирована рекордная смертность от COVID-19”, “Сняты все ограничения с работы ресторанов и баров, теперь они могут работать и по ночам”.

Никакого парадокса здесь нет. Жизнь россиян для властей дешевле паленой водки. Европейцам с их восприятием сохранения здоровья как вышей ценности Россию не понять и скучным аршином не измерить.

Низкая цена жизни и фатализм в традициях патриархальных обществ:

“Эх, пить будем, и гулять будем,

А смерть придет, помирать будем…”.

Только Путин будет вечно жить в своем бункере вместе с привитыми и продезинфицированными охранниками уже не двухнедельной, а многолетней выдержки. Курехин шутил, что Ленин – гриб. Путин тоже гриб, но долгого хранения, маринованный в бункерной банке.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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