“Счастливые бабушка с дедушкой”. Ризатдинова показала редкое фото родителей
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“Счастливые бабушка с дедушкой”, – подписала снимок спортсменка. Ризатдинова редко делится в сети фотографиями своих родителей.
Скриншот: anna_rizatdinova / Instagram
Контекст:
Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге “Мой роман со спортом”.
В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.
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