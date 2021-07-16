 

“Счастливые бабушка с дедушкой”. Ризатдинова показала редкое фото родителей

16.07.2021, 18:18, Новости дня
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“Счастливые бабушка с дедушкой”, – подписала снимок спортсменка. Ризатдинова редко делится в сети фотографиями своих родителей.

Скриншот: anna_rizatdinova / Instagram
Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге “Мой роман со спортом”.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый украинский бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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