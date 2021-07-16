 

Ученые нашли следы цунами, от которого погибли динозавры на Земле

16.07.2021, 18:16, Новости дня
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Тема падения астероида на Землю, погубившего сотни лет назад динозавров, продолжает беспокоить научный мир. Ученые заявили о том, что они сумели, спустя столь длительный период, обнаружить следы гигантского цунами, которое после удара о земную поверхность огромного космического тела, накрыло значительную часть суши.

На самом деле, тот самый астероид упал на территории современной Мексики. Однако сотрясение земной поверхности было настолько большим, что в океане образовалось цунами, говорят ученые.

Представьте себе волны высотой в полтора километра! Именно такие обрушились на побережье Северной Америки и прошли так глубоко на континент, что просто утопили всех сухопутных представителей фауны.



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