Ученые нашли следы цунами, от которого погибли динозавры на Земле

Тема падения астероида на Землю, погубившего сотни лет назад динозавров, продолжает беспокоить научный мир. Ученые заявили о том, что они сумели, спустя столь длительный период, обнаружить следы гигантского цунами, которое после удара о земную поверхность огромного космического тела, накрыло значительную часть суши.

На самом деле, тот самый астероид упал на территории современной Мексики. Однако сотрясение земной поверхности было настолько большим, что в океане образовалось цунами, говорят ученые.

Представьте себе волны высотой в полтора километра! Именно такие обрушились на побережье Северной Америки и прошли так глубоко на континент, что просто утопили всех сухопутных представителей фауны.