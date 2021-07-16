 

Ученые обнаружили у собак врожденную способность предсказывать намерения людей

16.07.2021, 18:16, Новости дня
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Домашние собаки тоже эволюционируют, только их развитие идет своим, полезным именно для данных животных, путем. Например, они почти безошибочно научились считывать мысли людей и угадывать их намерения.

Собственно говоря, владельцы братьев наших меньших давно заметили, как легко их питомцы могут отличить хорошего человека от того, который задумал что-то недоброе. На последнего собака обязательно начнет рычать и лаять.

По словам ученых, живя более 14 тысяч лет вместе с человеком, собаки научились читать мысли. К такому вводу пришли ученые из американского университета Дьюка. Они говорят даже не о приобретенной, а о врожденной способности собак, которая, кстати, почти не проявляется у волков.



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