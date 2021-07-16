 

Ученые обнаружили в почве фрагменты ДНК неизвестной природы

16.07.2021, 18:14, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого обнаружили в почвенных слоях фрагменты ДНК неизвестного происхождения. По словам исследователей, найденные элементы не имеют аналогов среди ранее изученных мировой наукой образцов.
Как объяснила Дженнифер Дудна, возглавлявшая научную группу, странные фрагменты, не похожие ни на что известное до сих пор, были обнаружены в результате анализа молекул ДНК, выделенных из почвы Калифорнии. Они имеют существенное отличие от генов, которыми обладают бактерии, вирусы и другие организмы. Данные фрагменты получили от специалистов название “борги”, а прообразом такого наименования послужили существа из фантастической кинофраншизы “Звездный путь”, способные к реализации прямого обмена наследственностью между собой. Нуклеотидные последовательницы “боргов”, предположительно, являются элементами внехромосомной наследственности, подобно известным науке плазмидам. Однако, в отличие от последних, они имеют в несколько раз большую длину.

К слову, идентифицированные фрагменты ДНК, согласно предположению ученых, могут служить одним из инструментов метаболизма бактерий, позволяющего им активнее производить утилизацию метана. Именно эта способность предопределяет особый интерес экспертов к открытию – вполне вероятно, “борги” смогут быть использованы для повышения производительности почв и даже для противостояния глобальному потеплению. Результаты научной работы были опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Источник: naked-science.ru



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