 

Ученые из Нидерландов назвали простой способ справиться со страхом перед родами

16.07.2021, 18:14, Разное
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Учёные из Амстердамского университета в Нидерландах назвали простой способ справиться со страхом перед родами. Для этого женщине необходимо пройти тренировку по осознанию собственного положения и будущей процедуры.
Оказалось, что достаточно принять факт неизбежности родов и осознать, что это естественный процесс. В этом случае проводится специальный тренинг с собственным восприятием, когда жительница отдаёт отчёт своим страхам и принимает все переживания. Главное, не акцентировать внимание на своей реакции и не давать оценку чувствам. Работоспособность этого метода подтверждает эксперимент при участии 140 беременных женщин. Всех разделили на две равные группы. В первой женщины получали квалифицированную помощь специалистов по поводу страха перед родами. Респонденты из второй проходили только тренинг осознанности. Учёные провели анкетирование у обоих групп и сравнили данные с медицинскими картами после родов. Оказалось, что осознание беременности и предстоящих родовых процедур действуют намного лучше, чем общение со специалистами.

Один из авторов исследования Ирена Веринга назвала ещё один положительный аспект тренинга осознанности. Женщины, которые проходили именно его, на 36% меньше боялись предстоящей процедуры и реже использовали эпидуральную анестезию. Больше половины из них отказались от кесарева сечения и предпочли рожать естественным путём. Подобное, как отметила специалист, положительно сказывается и на здоровье ребёнка, так как в случае кесарева существует риск нанесения травм ему и матери. Если же отсутствуют противопоказания нормальным родам, объясняет Веринга, лучше всего прибегнуть именно к ним, так как в этом случае снижается риск развития аллерго-иммунологических проблем и ожирения у малыша в будущем.

Источник: www.ridus.ru



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