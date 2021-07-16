 

Ученые: Новая пандемия может начаться с домашних животных

16.07.2021, 18:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого высказали предположение о возможности новой пандемии в недалеком будущем. По мнению исследователем, одними из основных распространителей болезней могут стать домашние животные.
Как свидетельствуют результаты аналитической работы, особенно опасными в сфере передачи людям вредных патогенов являются представители живой природы, вовлеченные в торговлю. Так, по информации ученых, всего 25% таких млекопитающих содержат около трех четвертей всех известных науке зоонозных вирусов. Однако и домашние животные, в частности домашний скот, в этом смысле не отстают от упомянутых параметров. “По оценкам, ежегодно международная торговля приводит к более чем одному миллиарду прямых и косвенных контактов между дикой природой, людьми и домашними животными”, – подчеркнули авторы исследования. Они напомнили о том, что проявления тесного контакта повышают риск проникновения вирусов-патогенов в организм человека. Подобным образом, в частности, начиналось большинство эпидемий на Земном шаре, включая чуму, Эболу, ВИЧ и, разумеется, пандемия коронавируса. Причем, если ранее основными субъектами повышенной опасности среди представителей земной фауны исследователи считали летучих мышей и грызунов, то, после анализа последних исследований, эксперты пришли к выводу – наибольшая опасность может исходить от приматов и копытных животных, например, коз или свиней.

Немаловажным, по мнению исследователей, является тот факт, что, по предварительным данным, только у млекопитающих и птиц насчитывается около 1,7 миллиона вирусов, не раскрытых наукой и не внесенных в соответствующие каталоги. По мнению специалистов, основным инструментом предотвращения новых пандемий должно стать ограничение контактов человека с представителями внешней природы, заключающееся во взятии под контроль торговли дикими животными. Результаты научной работы были опубликованы в Current Biology.

Источник: mir24.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / Скандалы: Сел за все «Трансаэро»

02.02 / При регистрации в Twitter россиян автоматически подпишут на аккаунт Навального

31.05 / Из обычной веревки делаем для зеркала оригинальную раму. Смотрится стильно и красиво

11.01 / Ученые: Потеря обоняния может говорить о болезни Паркинсона

25.06 / Картошка, огурцы, арбузы: какие продукты лучше всего использовать для ухода за кожей летом по совету косметолога

19.12 / Мнение: Про то, как Россия потеряла весь космический задел СССР

12.12 / 30 миллионов для Танюши – Личное мнение

18.05 / Грязные обвинения, бегство в США и возвращение на родину: как сложилась жизнь звезды сериала “Секрет тропиканки”

14.08 / Мнение: Крах Лукашенко – крах Белоруссии

12.01 / Наиля Аскер-Заде столкнулась с угрозами после интервью с Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика