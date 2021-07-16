Ученые: Новая пандемия может начаться с домашних животных

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого высказали предположение о возможности новой пандемии в недалеком будущем. По мнению исследователем, одними из основных распространителей болезней могут стать домашние животные.

Как свидетельствуют результаты аналитической работы, особенно опасными в сфере передачи людям вредных патогенов являются представители живой природы, вовлеченные в торговлю. Так, по информации ученых, всего 25% таких млекопитающих содержат около трех четвертей всех известных науке зоонозных вирусов. Однако и домашние животные, в частности домашний скот, в этом смысле не отстают от упомянутых параметров. “По оценкам, ежегодно международная торговля приводит к более чем одному миллиарду прямых и косвенных контактов между дикой природой, людьми и домашними животными”, – подчеркнули авторы исследования. Они напомнили о том, что проявления тесного контакта повышают риск проникновения вирусов-патогенов в организм человека. Подобным образом, в частности, начиналось большинство эпидемий на Земном шаре, включая чуму, Эболу, ВИЧ и, разумеется, пандемия коронавируса. Причем, если ранее основными субъектами повышенной опасности среди представителей земной фауны исследователи считали летучих мышей и грызунов, то, после анализа последних исследований, эксперты пришли к выводу – наибольшая опасность может исходить от приматов и копытных животных, например, коз или свиней.

Немаловажным, по мнению исследователей, является тот факт, что, по предварительным данным, только у млекопитающих и птиц насчитывается около 1,7 миллиона вирусов, не раскрытых наукой и не внесенных в соответствующие каталоги. По мнению специалистов, основным инструментом предотвращения новых пандемий должно стать ограничение контактов человека с представителями внешней природы, заключающееся во взятии под контроль торговли дикими животными. Результаты научной работы были опубликованы в Current Biology.

Источник: mir24.tv