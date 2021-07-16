Для возвращения популярности политтехнологи предложили Явлинскому вступить в однополый брак

Помощники и консультанты экс-лидера «Яблока» Григория Явлинского ищут способы восстановить пошатнувшуюся популярность политика.

Одно из самых обсуждаемых решений – вступление Явлинского в брак с мужчиной.

В последние несколько недель Григорий Явлинский сделал несколько крайне неудачных заявлений, которые настроили против него как оппозиционный, так и провластный электорат. Отдельные политологи даже утверждали, что он сделал это умышленно, чтобы гарантированно не дать списку партии пройти в Думу. Однако в предвыборном штабе «Яблока» категорически отвергли эти домыслы.

– Григорий Алексеевич хотел, как лучше для партии. Может быть, он где-то ошибся, но от чистого сердца. Ради «Яблока» он готов пожертвовать всем, – говорят партийцы.

Чем именно пожертвует ради партии Явлинский, стало известно из попавшей в прессу переписки его политтехнологов.

В ближайшее время он и кто-то из молодых мужчин-яблочников подаст в московский ЗАГС заявление с просьбой зарегистрировать гей-брак. В ЗАГСе гарантированно откажут, это вызовет медийный скандал и молодожёны срочно отправятся в Бельгию, где и поженятся под партийными флагами.

Учитывая, что людей с нетрадиционной ориентацией в любом обществе не менее пяти процентов, кроме того, им сочувствуют некоторые гетеросексуалы, «Яблоко» точно преодолеет пятипроцентный барьер и окажется в Думе.

В этом плане есть только одно слабое место – Григорий Явлинский уже женат на женщине. Реализовать идею политтехнологов удастся только в случае, если он быстро оформит развод. В качестве «паллиативного» решения рассматривается гей-помолвка политика.

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