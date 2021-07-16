Эксперт оценил организацию вакцинации в Москве

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16.07.2021, 18:08, Разное
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Значительный рост числа привитых эксперт связал с мерами, которые приняли власти для стимулирования граждан и организаций. Салихов считает, что ключевым стало требование об обязательной вакцинации 60% работников определенных сфер.

“Это создало сильные стимулы для работодателей вакцинировать сотрудников”, – полагает специалист.

Также Салихов указал на расширение мощностей по вакцинации, увеличение мест, где можно привиться. В Москве пройти вакцинацию могут около 124 тысяч человек в сутки – это в четыре раза больше, чем в начале июня, уточнил эксперт.

“Своевременное и эффективное расширение мощностей вакцинации в целом позволило избежать очередей и не создало временных неудобств для москвичей”, – приводит слова эксперта АГН “Москва”.

По его словам, во второй половине июня темпы прививочной кампании резко ускорились. В середине мая первый компонент вакцины получили около 15% жителей столицы, в середине июля – 30%.

“Таким образом, первые 15% охвата вакцинацией были достигнуты за шесть месяцев, последующие 15% – лишь за один месяц”, – констатировал Салихов.

В Москве 16 июня введена обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы услуг. С 28 июня для посещения заведений общепита необходимо предоставлять QR-код. Указом мэра Сергея Собянина с 19 июля эта мера перестает быть обязательной.

Мощности Москвы позволяют прививать около 150 тысяч человек ежесуточно. В столичном Гостином дворе действует один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе, а прививочный центр в Лужниках является одним из крупнейших в мире.



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