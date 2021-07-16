Мнение: Благодарному избирателю.

Дорогой избиратель, вот и закончила свою работу Госдума седьмого созыва. Она подарила нам много прекрасного – повышение пенсионного возраста, Конституцию с обнулением, новые наказания за митинги, запрет просветительской деятельности, борьбу с иноагентами, суверенный интернет, свободное семейное насилие, и, конечно же, право собирать валежник. Кое-кто получил даже персональные подарки – до 5 лет колонии за оскорбление ветерана и закон против ФБК. А самое главное, что Госдума восьмого созыва, по всей видимости, окажется такой же щедрой на разумное, доброе, вечное, так что предыдущие свободные годы мы будем вспоминать с ностальгией. Сделай правильный выбор этой осенью, мой дорогой друг!

И да, чуть не забыл, подумай как закрепиться на лавочке в парке, или в скверике у дома, иначе как пить дать, потеснят русского человека инородцы:

Мигрантское лобби ширится и крепнет. Во время ПМЭФ вице-премьер Хуснуллин заикнулся о завозе мигрантов по железной дороге, теперь тему подхватил Дмитрий Патрушев. Минсельхоз обсуждает с РЖД запуск чартерных поездов для ввоза мигрантов, говорят, в АПК не хватает рук для сбора урожая.

Сейчас гастарбайтеры могут попасть в Россию только на самолете, поэтому авиаперевозчики пользуются ситуацией по-полной – билеты из Киргизии в Москву стоят 45 тысяч рублей, из Таджикистана 50-80 тысяч, кое-где ценник доходит и до 200 тысяч в одну сторону. Большинству мигрантов такие суммы не по карману, потому и не летают, несмотря на снятие части ограничений. По железной дороге должно получиться дешевле, порядка 12 тысяч за билет. Но процесс идет медленно. Сейчас Минсельхоз только начал собирать заявки от регионов на количество требуемой рабочей силы, к тому же РЖД не пустит поезда без решения оперативного штаба и без договора с заказчиком перевозок, а его еще нужно определить. Тем временем ягодники уже сократили объем посадок из-за нехватки помощников, а через месяц с отсутствием рабочих рук могут столкнуться и овощеводы.

При этом мигранты – далеко не единственный вариант для решения проблемы кадрового голода в АПК. Сейчас в России порядка 4 млн безработных, тогда как для нужд АПК нужно всего 40-50 тысяч человек. Основным препятствием для привлечения россиян на уборку урожая является низкая зарплата при больших нагрузках, однако его можно преодолеть за счет субсидирования оплаты труда при найме местного населения. Учитывая экономию за счет транспортных расходов и эффект от сохранения капитала внутри страны (мигранты же почти все деньги выводят за границу) этот вариант выглядит более предпочтительным, но почему-то не рассматривается Временным правительством. Фетиш на мигрантов или ненависть к собственному населению?

И в догонку, русский человек всегда любил сказочки, вышли в свет два незабываемых произведения…, пересказывать не буду, разберетесь сами.



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