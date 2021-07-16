 

ЦПК: ЕР на выборах в это воскресенье получила бы 120 мандатов по федеральному округу

16.07.2021, 17:52, Новости дня
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Если бы выборы состоялись в это воскресенье, то «Единая Россия» получила бы по федеральному округу 53,3% мандатов или 120 мест в Госдуме, говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Рейтинг «Единой России» растет вторую неделю подряд, за прошедшую неделю он увеличился на 1%, , «Справедливая РФ – За правду» потеряла 1 п.п.  Согласно текущим данным, пятипроцентный барьер преодолевают четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая РФ – За Правду». Учитывая правила распределения мандатов, закрепленные в действующем законодательстве, приблизительные итоговые результаты в процентном соотношении, согласно общему рейтингу, выглядят следующим образом: у «Единой России» – 31%, у КПРФ – 11 %, у ЛДПР – 10%, у «Справедливой России» – 6%, говорится в исследовании ЦПК.

Получается, что каждая из партий, прошедшая политический барьер, получит следующее количество мандатов по федеральному округу: «ЕР» – 53,3%, КПРФ – 19,1 %, ЛДПР – 17,3%, «Справедливая РФ – За правду» – 10,2%.

В результате за неделю «Единая Россия» добирает еще четыре мандата (всего 120). У КПРФ и ЛДПР показатели стабильно не меняются– 43 и 39 мандатов, соответственно. «Справедливая РФ – За правду» теряет рейтинг и четыре мандата.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

 

 



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