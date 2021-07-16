В школах с низким средним баллом ЕГЭ педагогам снизят зарплату

Министерство просвещения РФ приняло постановление, которым устанавливается персональная ответственность педагогов образовательных учреждений за низкие результаты, продемонстрированные выпускниками по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и непрофильной математике.

Согласно новому порядку, результаты тестирования выпускников по двум базовым дисциплинам будут суммироваться и определятся среднее арифметическое. Если величина окажется ниже установленного министерством предела, в отношении педагогов учреждений могут быть приняты меры финансового характера. По решению районных управлений образования, такие как лишение премий, пониженные отпускные, отмены доплат за часы и классное руководство, а в особых случаях – понижение окладов преподавателей.

В ведомстве уточнили, что для более качественной мотивации в подготовке учащихся к ЕГЭ меры затронут весь педагогический коллектив образовательных учреждений, а не только преподавателей по базовым дисциплинам.

– Самый объективный критерий качества среднего образования – это, безусловно, результаты, показанные по итогам Единого государственного экзамена. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем резкое падение уровня знаний. Нельзя обвинять в нём исключительно учащихся. Даже если предположить, что некоторые из них не питали тяги к знаниям, это лишь говорит о системном пробеле в преподавании дисциплин. Иными словами – учителя не смогли увлечь, убедить в необходимости знаний, проявили апатию. Очень хорошо, что наказание смогут понести в том числе преподаватели предметов, которые не сдают на ЕГЭ, в частности, физической культуры. Это ещё больше мотивирует педагогов, ведь они поймут, что подводят не только себя, но и коллег. Назовём это коллективным воспитанием, – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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