В школах с низким средним баллом ЕГЭ педагогам снизят зарплату
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Министерство просвещения РФ приняло постановление, которым устанавливается персональная ответственность педагогов образовательных учреждений за низкие результаты, продемонстрированные выпускниками по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и непрофильной математике.
Согласно новому порядку, результаты тестирования выпускников по двум базовым дисциплинам будут суммироваться и определятся среднее арифметическое. Если величина окажется ниже установленного министерством предела, в отношении педагогов учреждений могут быть приняты меры финансового характера. По решению районных управлений образования, такие как лишение премий, пониженные отпускные, отмены доплат за часы и классное руководство, а в особых случаях – понижение окладов преподавателей.
В ведомстве уточнили, что для более качественной мотивации в подготовке учащихся к ЕГЭ меры затронут весь педагогический коллектив образовательных учреждений, а не только преподавателей по базовым дисциплинам.
– Самый объективный критерий качества среднего образования – это, безусловно, результаты, показанные по итогам Единого государственного экзамена. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем резкое падение уровня знаний. Нельзя обвинять в нём исключительно учащихся. Даже если предположить, что некоторые из них не питали тяги к знаниям, это лишь говорит о системном пробеле в преподавании дисциплин. Иными словами – учителя не смогли увлечь, убедить в необходимости знаний, проявили апатию. Очень хорошо, что наказание смогут понести в том числе преподаватели предметов, которые не сдают на ЕГЭ, в частности, физической культуры. Это ещё больше мотивирует педагогов, ведь они поймут, что подводят не только себя, но и коллег. Назовём это коллективным воспитанием, – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
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