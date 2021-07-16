 

В школах с низким средним баллом ЕГЭ педагогам снизят зарплату

16.07.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство просвещения РФ приняло постановление, которым устанавливается персональная ответственность педагогов образовательных учреждений за низкие результаты, продемонстрированные выпускниками по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и непрофильной математике.

Согласно новому порядку, результаты тестирования выпускников по двум базовым дисциплинам будут суммироваться и определятся среднее арифметическое. Если величина окажется ниже установленного министерством предела, в отношении педагогов учреждений могут быть приняты меры финансового характера. По решению районных управлений образования, такие как лишение премий, пониженные отпускные, отмены доплат за часы и классное руководство, а в особых случаях – понижение окладов преподавателей.

В ведомстве уточнили, что для более качественной мотивации в подготовке учащихся к ЕГЭ меры затронут весь педагогический коллектив образовательных учреждений, а не только преподавателей по базовым дисциплинам.

– Самый объективный критерий качества среднего образования – это, безусловно, результаты, показанные по итогам Единого государственного экзамена. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем резкое падение уровня знаний. Нельзя обвинять в нём исключительно учащихся. Даже если предположить, что некоторые из них не питали тяги к знаниям, это лишь говорит о системном пробеле в преподавании дисциплин. Иными словами – учителя не смогли увлечь, убедить в необходимости знаний, проявили апатию. Очень хорошо, что наказание смогут понести в том числе преподаватели предметов, которые не сдают на ЕГЭ, в частности, физической культуры. Это ещё больше мотивирует педагогов, ведь они поймут, что подводят не только себя, но и коллег. Назовём это коллективным воспитанием, – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Татьяна Навка дебютировала в жюри шоу «Ледниковый период» в красном пиджаке

23.07 / Владимир Путин планирует сделать так, чтобы Запад сам себя уничтожил

07.11 / Жена Михаила Ефремова расстроена его переводом в колонию

01.10 / «Переведите с английского»: Мосгорсуд отказался принимать иск Навального к Пескову

13.05 / Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов

03.01 / Мнение: Война в Йемене 2020. Итоги и тенденции

29.06 / Сестра Бритни Спирс впервые высказалась после выступления певицы в суде

23.08 / “Такой ехидный”: Гузеева на съемках нелестно отозвалась о муже

10.05 / В Германии россиянин, украинец и белорус попали в реанимацию после неудачной попытки снести 5G-вышку

10.12 / Эксперт о решении Лукашенко закрыть границы Белоруссии: Правовой беспредел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика