 

«Речь идет об очень важном концептуально документе»

16.07.2021, 17:36, Разное
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Кремль — об идее изучать в армии статью Путина об Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не в курсе информации о том, что статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Минобороны якобы сделало обязательной для изучения военными.

«Это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховный главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают», — пояснил Песков (цитата по РБК).

Накануне издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что глава Минобороны Сергей Шойгу поручил изучать статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на занятиях по военно-политической подготовке.

«Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде», — пояснил источник издания.

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Статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» (здесь — краткий пересказ) опубликовали на сайте Кремля 12 июля. В ней Путин ссылается на мнение экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака о том, что республики-учредители Союза после аннуляции договора 1922 года должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. В частности, по этому документу Крым не входил в состав УССР.

Позднее, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский высказался о статье Путина и пояснил о готовности обсудить с президентом РФ статью, проанализировать ее и подумать над ответом.

Источник: Новая газета



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