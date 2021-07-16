Эколог: Наша национальная особенность – добавить даже в экологические проекты коррупционную составляющую

“К сожалению, по нашей национальной украинской традиции в законопроекты постоянно добавляют всевозможные коррупционные положения. Которые вместо того, чтобы улучшить ситуацию, – вредят. Например, к законопроекту №4167 бизнес-ассоциации, бизнес-эксперты, промышленные предприятия много раз пытались давать свои замечания и правки. Но большая часть этих правок не была услышана. Поэтому дело это нужное. Но в той редакции, в которой он есть сейчас – это мягко говоря рискованно, а честно говоря – губительно”, – заявил эксперт.

Он считает, что законопроект с правками даст стимул для инвесторов, так как создаст прозрачные правила и условия для развития предприятий.

“Ну а если будет продолжаться такая же работа над законопроектом, которая была до этого, когда идет разговор в режиме: “Спасибо, мы вас услышали, но будем делать по-своему…” – то лучше его не принимать в первом чтении, а хорошо доработать, и после этого нормальный законопроект выносить в зал”, – сказал Антипов.

Контекст:

Проект закона №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности” в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Проект закона №4167 нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Документ необходимо доработать с учетом замечаний и предложений представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля, заявила 7 июля на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не мог быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

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