Заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО – правозащитники

По его словам, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния.

“Задание Кремль поставил оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75% явки на выборах [в Госдуму РФ] из числа тех, кто получил российские паспорта. На сегодняшний день, по нашим данным, заявки на получение паспортов РФ подали 705 тыс. жителей ОРДЛО, – сказал Лисянский. – Нельзя говорить, что люди все идут и хотят получить эти паспорта. Это целая кампания”.

Правозащитник отметил, что с 2019 года Кремль “очень сильно усилил процессы паспортизации” на Донбассе, выдача российских документов увеличилась на 700%.

“В отчете есть карта, где изображены 66 пунктов приема документов на получение гражданства РФ по упрощенной системе и восемь пунктов в Ростовской области по выдаче уже готовых паспортов”, – рассказал Лисянский.

Для сравнения: в 2019 году таких пунктов выдачи было два. Кроме того, РФ увеличила число работников миграционной службы для Южного федерального округа, выделив на паспортизацию миллиарды рублей, подчеркнул Лисянский.

“В 2018 году всего было выдано паспортов РФ в Украине 83 тыс. В 2020 году они показали в декабре 409 тыс. паспортов. Потом 585 тыс. паспортов – в первом квартале 2021 года. На сегодняшний день – 705 тыс.”, – уточнил правозащитник.

Контекст:

Секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак 10 мая заявлял, что более полумиллиона жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Госдуму РФ.

В министерстве внутренних дел РФ в начале мая сообщали, что более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях ОРДЛО, за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Глава террористической организации “ДНР” Денис Пушилин говорил, что большинство жителей оккупированной его боевиками части Донецкой области, которые имеют российские паспорта, не поедут в Россию голосовать на выборах в Госдуму, писали “Новости Донбасса” в начале апреля.

14 июля “Новости Донбасса” сообщали, что депутаты пропутинской партии “Единая Россия” приехали в оккупированный РФ Луганск на “Форум граждан России” для агитации местных жителей принять участие в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. В четверг “Форум граждан России” прошел в оккупированном Донецке.

В МИД Украины агитацию российских депутатов и незаконную паспортизацию жителей ОРДЛО рассматривают как целенаправленный подрыв мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали жителей ОРДЛО не участвовать в противоправных российских плебисцитах.

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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