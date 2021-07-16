“Вы действительно не стареете”. 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
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Дизайнер отметила, что рекламирует одежду из собственной коллекции. Во время съемки Бекхэм принимала различные позы, демонстрируя стройную фигуру и подкачанный пресс.
“Вы действительно не стареете”, – оценили снимки дизайнера подписчики.
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Контекст:
Виктория Бекхэм (девичья фамилия Адамс) стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа. После завершения карьеры певицы в 2004 году Виктория Бекхэм стала дизайнером.
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