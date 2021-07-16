Никас Сафронов высказал предположения о наследниках имущества покойного Александра Стефановича

Известный российский художник Никас Сафронов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился своими соображениями по поводу вероятных наследников имущества Александра Стефановича. По мнению знаменитости, в вопросе наследования материальных ценностей покойного кинорежиссера имеется масса вариантов.

Как упомянул Никас Сафронов, со скончавшимся 13 июля деятелем российского киноискусства и экс-супругом Аллы Пугачевой его связывали близкие приятельские отношения. Художник, в целом, был в курсе дел Александра Стефановича, поэтому заверил, что завещания режиссер не составлял. Таким образом, на наследование его имущества, ориентировочно оцениваемого в 200 миллионов рублей, конкретных кандидатов не имеется. Знаменитость предположил, что наследство, предположительно, перейдет либо к кому-то из родственников умершего кинодеятеля либо государству.

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Примечательно, что у Александра Стефановича официально не было детей, однако, как предположил Никас Сафронов, у его друга вполне могли быть внебрачные. Впрочем, по признанию художника, в разговорах с ним режиссер не обсуждал тему детей. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.