Николай Басков расстроил поклонников отменой анонсированного выступления: “Благодарю за понимание!”

Популярный певец Николай Басков разместил на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой рассказал подписчикам об отмене запланированного ранее своего выступления на фестивале “Славянский базар”. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Поводом для свежей публикации, размещенной в микроблоге звездного исполнителя, стал тот факт, что в честь 22-летия его первого выхода на сцену упомянутого фестиваля на Площади лауреатов в Витебске (Беларусь) была заложена именная звезда. Николай Басков присутствовал на данной церемонии и лично смог ощутить колоссальную поддержку своих многочисленных почитателей, которые пришли поддержать кумира, несмотря на очень сильную жару. Доказательством упомянутого факта стал короткий видеоотчет, опубликованный в ленте и демонстрирующий подробности праздника. К слову, певец изначально собирался порадовать поклонников и своим выступлением, однако в реализацию планов вмешались обстоятельства. “К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!” – такой пространной тирадой, сопровождающей видеоролик, объяснил свое отсутствие на концерте хозяин аккаунта.

Стоит отметить, что небольшая часть фолловеров высказала некоторые сомнения в искренности слов звезды сцены, предположив, что причиной его отсутствия на концерте стала не болезнь знаменитости, а какие-то другие обстоятельства. Однако абсолютное большинство поклонников выразило максимальную солидарность с кумиром, поддержало его решение и пожелало Николаю Баскову скорейшего выздоровления. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.