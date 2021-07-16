Ученые: Ложные алиби могут являться причиной ошибок памяти

Учёные из Мельбурнского университета доказали, что ложные алиби могут являться причиной ошибок памяти. Это может иметь серьёзные последствия в случае допроса подозреваемых в преступлениях.

Автор нового исследования Элизабет Лалиберте, вместе со своими коллегами, изучили особенности памяти человека при даче показаний на допросе. Их интересовали ложные данные, когда человек, сам того не осознавая, искажает действительность. В пример они привели ситуацию, когда подозреваемый с уверенностью рассказывает о событиях, которые на самом деле происходили в другой день. При проверке алиби оказывается, что человек соврал и, в подавляющем большинстве, его признают виновным. Такой подход в корне неверный, так как в 36% случаев ошибка в показаниях является просто сбоем в работе памяти.

Для подтверждения своей теории Лалиберте и её коллеги провели эксперимент. Они предложили 50 добровольцам в течение четырёх недель отслеживать своё местоположение при помощи смартфонов. При этом им требовалось каждые 10 минут записывать окружающие шумы. По истечению срока всех попросили вспомнить, где и когда они находились в определённый отрезок времени, а также сколько раз его посещали за весь эксперимент. Статистика показала, что в 1 из 5 случаев человек давал ложную информацию из-за ошибки памяти.

Соавтор работы Саймон Деннис объяснил, что путаница в воспоминаниях происходит из-за похожих событий и мест, которые респондент посещает в течение длительного времени. Из-за этого искажается восприятие времени и человек, сам того не осознавая, может назвать неправильную дату и даже время. Именно поэтому эксперты надеются, что во время разбирательства следователи будут задавать такие вопросы подозреваемым, которые позволят исключить ошибки памяти.

Источник: weekly-news.ru