 

В России коронавирусом заразились больше 25,7 тысячи человек

16.07.2021, 17:14, Разное
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Данные оперативного штаба о темпах распространения коронавируса в России по-прежнему заставляют настороженно относится к эпидемии. За сутки болезнь подтвердилась у 25 704 человек изо всех регионов страны.

При этом было зафиксировано 799 летальных исходов. Выздоровели 21 932 пациента. Таким образом общее число исцелившихся за все время наблюдения за распространением ковида в России достигло отметки в 5 300 908 человек при 5 907 999 заразившихся. Болезнь унесла жизни 146 868 человек.

Власти продолжают напоминать о необходимости массовой вакцинации. На данный момент это считается самым эффективным способом победы над болезнью. При этом уже сейчас можно говорить об успехах прошедшей кампании. Так, в Москве было принято решение об отмене системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. В илу оно вступит с 19 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных предпринимателей за ответственный подход. Во многом именно благодаря их стараниям удалось добиться столь важных показателей по вакцинации. Теперь ограничительные меры в городе могут быть ослаблены.



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