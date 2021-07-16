Большинство московских компаний предоставили данные о вакцинации сотрудников – Роспотребнадзор

Система обязательных QR-кодов была необходимой. Важно было не только сократить число контактов между людьми в помещениях, но и добавить мотивации тем, кто откладывал вакцинацию от коронавируса на потом. Это позволяет создать коллективный иммунитет, который даст возможность максимально снизить влияние пандемии на жизнь.

Согласно исследованию компании IFORS Research, которое проводилось с 26 по 30 июня среди одной тысячи москвичей, 33% горожан сказали, что введение QR-кодов для посещения ресторанов повлияло на их решение вакцинироваться от коронавируса. Кстати, за последний месяц в Москве прививку сделали два миллиона человек.

Важно понимать, что отмена обязательных QR-кодов не означает отмену остальных требований. Например, ресторанам до сих пор необходимо соблюдать дистанцию между столиками и посетителями, а также масочный режим. Владельцы точек общепита могут не соблюдать эти требования только в том случае, если они решили остаться территорией, свободной от ковида, сохранив систему QR-кодов.

Также, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, руководители организаций сферы торговли и услуг были обязаны до 15 июля провести вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% от общей численности сотрудников.

“По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал”, – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Для тех организаций, которые не представили данные о вакцинации сотрудников, Роспотребнадзор установил дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления. Они обязаны сделать это до 22 июля.