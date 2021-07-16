Путин заявил о восстановлении экономики РФ от пандемии

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, сообщил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС.

«Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, РФ готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса.

«С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он.

Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации.

«От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин.

В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что РФ поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.