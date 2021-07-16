Действительно ли ВОЗ хочет уколоть Россию?

Почему мировые чиновники не признают «Спутник V», но признают китайские вакцины с неочевидной эффективностью. Отвечает профессор Василий Власов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно допустила китайскую вакцину «СиноВак» «к применению для профилактики COVID-19 в условиях чрезвычайной ситуации» и выпустила «временные рекомендации о принципах ее использования», несмотря на противоречивые данные о ее эффективности.

В РФ «СиноВак» к применению еще не разрешен. С другой стороны, «Спутник» еще не получил одобрения ВОЗ, но активно применяется.

Мы спросили профессора, доктора медицинских наук Василия Власова — как получается, что российские медицинские чиновники не идут в ногу с ВОЗ.

Василий Власов

доктор медицинских наук

— Российский фонд прямых инвестиций сказал о том, что одобрение вакцины «Спутник» во Всемирной организации здравоохранения предполагается осенью. Совсем недавно в рамках Петербургского экономического форума предполагалось и сообщалось об этом, что ожидается одобрение в течение двух месяцев. С чем связано это отставание по срокам, почему перспектива одобрения отодвигается и что это за процесс такой, который протекает отдельно от одобрения в разных странах в Европейском сообществе?

Все лекарства и вакцины одобряются принципиально одним порядком — национальными уполномоченными агентствами. В некоторых случаях это одобряется правительством или уполномоченным на это министерством. В Европе функция контроля над новыми лекарствами и вакцинами присутствует у всех государств-членов, но существует и централизованный орган, который является техническим органом, контролирующим качество вакцин и лекарств, так называемое Европейское лекарственное агентство, EMA.

Всемирная организация здравоохранения выполняет задачи для всего мира, не подменяя национальные лекарственные агентства. Сейчас речь идет применительно к вакцинам о так называемом срочном одобрении вакцин для эпидемических целей, emergency use listing, EUL. Это одобрение для срочных нужд является как бы промежуточным этапом, постольку-поскольку существует срочная необходимость, на пути к полному включению вакцин в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения. После того как получается полная лицензия Всемирной организации здравоохранения, и таким образом вакцина признается доброкачественной для международных программ, ее могут с большим успехом использовать международные организации и национальные организации там, где не существует своих лекарственных агентств.

В рамках этой эпидемии Всемирная организация здравоохранения создала программу COVAX, которая нацелена на то, чтобы объединить усилия развитых стран в обеспечении вакцинами против новой коронавирусной болезни беднейших стран. РФ в COVAX не принимает участия, но Россия, по-видимому, обратилась во Всемирную организацию здравоохранения за вот этим вот одобрением для срочного, emergency, использования.

Мы знаем, что этот процесс, процесс одобрения вакцины из России, вакцины «Спутник», он задержался. Эта задержка связана с тем, что представленная документация и результаты контроля производственных площадок привели к неутешительным результатам.

Последние официальные данные о том, как проходит рассмотрение российской заявки, доступны на сайте Всемирной организации здравоохранения на 2 июля. Судя по этим данным, РФ до сих пор не представила объяснений, не закрыла результаты низкой оценки производственной площадки и не представила всех необходимых для вынесения заключения документов. Пока это не сделано, эксперты Всемирной организации здравоохранения не могут продолжить рассмотрение российского случая. Когда это произойдет, как мы видим, это зависит от российской стороны.

Что касается экспорта «СиноВака», то у Китая очень большой внутренний рынок и большие перспективы в развивающихся странах. Поэтому неочевидно, что китайцы захотят связываться с российскими чиновниками для лицензирования своей вакцины в России.

Записал Андрей Заякин

«Новая газета»

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