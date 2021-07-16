В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в открытии газопровода в Волосово Ленинградской области. С этого населенного пункта началась предложенная «Единой Россией» программа социальной газификации.

По словам Турчака, газ до конца 2022 года подведут до участков 130 тыс жителей области, из них 5,5 тыс – Волосовского района, говорится на сайте «Единая Россия».

Он также пояснил, что тема социальной газификации – это тема справедливости и сейчас данная программа дорабатывается, чтобы отдельным категориям граждан – пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами проводили газ непосредственно до самого дома.

«Нет ничего не справедливей, когда в границах одного населенного пункта труба проложена – одна часть газифицирована, а вторая часть годами ждет, когда на их сторону улицы придет этот праздник. Именно поэтому «Единая Россия» инициировала обращение к Президенту Российской Федерации, выступила с инициативой о запуске совершенно новой программы – мы ее называем программой социальной газификации, по которой домовладения по всей стране до конца 2022 года будут газифицированы до границы земельного участка», – добавил Турчак.

Ранее в Городищенском районе Пензенской области состоялся запуск газопровода высокого давления, который позволит газифицировать более тысячи домовладений. Кроме того, Александр Новак сообщил, что единый оператор газификации (Газпром) будет участвовать в финансировании мероприятий газификации в регионах, если там не будет хватать для этого средств.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации РФ и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в РФ будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.