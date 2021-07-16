 

Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом

16.07.2021, 16:42, Новости дня
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В РФ не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр объяснил, что четыре основных производителя в РФ работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК. 

Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля.

В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц. 

Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.

Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. 



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