Россия оказалась вынуждена закупать медицинский кислород за рубежом

В РФ не хватает мощностей по производству медицинского кислорода, в связи с чем страна вынуждена закупать его за рубежом, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр объяснил, что четыре основных производителя в РФ работают с полной загрузкой, выпуская в сутки 1,5 тыс. тонн кислорода. На его производство переведены более 90% мощностей этих предприятий. Также задействованы химические, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия судостроения, атомной отрасли и ОПК, которые переводят более 100 тонн суточного объема технического кислорода в медицинский, передает РБК.

Однако, по его словам, для увеличения запасов медицинского кислорода в южных регионах страны, Минпромторг закупил 100 тонн медицинского кислорода в Казахстане. Мантуров отметил, что еще столько же придет к концу июля.

В свою очередь в северные районы страны отдельными партиями по 20 тонн идут поставки из Финляндии, а также ведутся переговоры о регулярных поставках в объеме 240 тонн в месяц.

Также Мантуров отметил, что для организации запасов кислорода в Сибири и на Дальнем Востоке Минпромторг «отрабатывает варианты прямой контрактации» сжиженного кислорода из Китая.

Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.