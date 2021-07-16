«Зуд купальщиков» или «утиные блохи»: как лечить и предотвратить церкариоз



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Что такое церкариоз и откуда он берется?

Это острое паразитарное заболевание, возникающее при поражении кожи церкариями — плавающими личинками плоских червей, которые «живут» на водоплавающих птицах, чаще всего на утках. Поскольку кожа человека имеет химические соединения (холестерол, церамиды) сходные с теми, что находятся в лапках уток, церкарии могут закрепляться на поверхности наших мягких тканей и внедряться внутрь. Иными словами, эти паразиты «путают» нас с утками. К счастью, в нашем организме церкарии не могут жить и очень скоро погибают.

Где можно заразиться «зудом купальщика»?

К зонам повышенного риска в первую очередь относятся загрязненные или обильно заросшие водной растительностью участки стоячих водоемов или с медленным течением. Именно в таких местах обитают утки и пресноводные моллюски (например, улитки), которые являются промежуточными «хозяевами» паразитов. То есть заразиться можно практически в любом пруду или озере, где толпами купаются ошалевшие от жары горожане.

Примечательно, что в одном водоеме могут быть зоны высокого и низкого риска заражения и даже безопасные места — купаться можно там, где нет водной растительности, а дно песчаное и чистое. Но стоит отойти буквально на 50-100 метров, где густая растительность — заражение будет неизбежным, особенно на мелководье. Именно поэтому часто церкариозом заражаются дети, которые купаются рядом с берегом.

Как проявляется церкариоз?

Сыпь по типу крапивницы и сильный зуд появляются уже в первые 30-40 минут после заражения. Это результат воздействия ядовитого секрета желез паразитов на нервные окончания. В пораженные участки могут также проникать различные бактерии, поэтому есть риск присоединения вторичной инфекции.

Через несколько часов образуются красные пятна с красными точками в центре, которые потом могут превратиться в болезненные волдыри. Границы пораженных участков будут точно соответствовать уровню погружения в воду: например, если человек просто ходил по воде, сыпь будет на ногах, если купался, поражены будут и другие участки тела. Как правило, наибольшее число церкарий внедряются в кожу голеней и бедер. Ладони и подошвы ног не поражаются.

Температура повышается вплоть до 38-40°. Через два-четыре дня, если заражение было массированным, может появиться головокружение, сухой кашель и бессонница.

Как правило, зуд проходит через 7-10 дней, однако пигментация остается еще на 2-3 недели.

Как лечить?

Важно помнить, что «зуд купальщика» — это в первую очередь экологическая проблема, а потом уже медицинская, хоть и очень неприятная. Как уже было сказано, паразиты не приживаются в человеческом организме и очень быстро погибают.

Для облегчения симптомов церкариоза рекомендуется:

успокаивающие мази и лосьоны, например, с содержанием ментола;

прохладные компрессы, ванны с пищевой содой и ванны с добавлением отвара овса;

безрецептурные жаропонижающие для снятия температуры — например, ибупрофен.

И старайтесь на расчесывать пораженные места, даже если очень хочется — это может усугубить зуд.

Если на воспаленных участках появились нагноения или симптомы ухудшаются — это повод для немедленного обращения к врачу-дерматологу, поскольку эти признаки могут указывать на присоединение вторичной инфекции.

Как предотвратить это заболевание?

Тщательно выбирайте места для купания. Избегайте стоячих заросших водоемов, и уж точно не заходите в воду, где живут утки.

Не купайтесь на мелководье. Если вы хороший пловец, постарайтесь отплыть как можно дальше.

После купания тщательно промойте открытые участки кожи чистой водой. И почаще стирайте купальники и плавки.

Используйте водостойкие солнцезащитные средства. Это может защитить вашу кожу от воздействия паразитов.

Не кормите уток. Именно большое скопление водоплавающих рядом с берегом значительно повышает риск заражения.