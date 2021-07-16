Отмену QR-кодов Москва отметит ресторанным фестивалем

Сергей Собянин анонсировал проведение гастрономического фестиваля «Гастровирус». Мероприятие будет приурочено к отмене QR-кодов для посещения мест общественного питания.

«Отмена QR-кодов это наша общая заслуга. Москвичи активно прививались, носили маски и мы в третий раз окончательно смогли победить коронавирус. При этом относительно небольшая смертность все же сохраняется, но в основном это противники вакцинации. Тем не менее, у нас есть повод для праздника, можно позволить себе немного расслабиться. Люди должны отдыхать, веселиться, а главное — дышать одним воздухом. В то же время этот фестиваль станет большим подспорьем для ресторанов и кафе и поможет им встать на ноги», — заявил мэр Москвы.

О своем участии в предстоящем фестивале заявили многие пиццерии, рюмочные и пельменные Москвы, а также несколько известных заведений города. Собянин напомнил, что в случае нового всплеска заболеваемости власти могут вернуться к политике электронных пропусков. Мэр города призвал москвичей бережно относиться к своему здоровью.

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