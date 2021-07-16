В Нидерландах умер журналист, на которого было совершено покушение

“Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей. Питер жил верой в то, что нельзя быть свободным, стоя на коленях. Мы безмерно гордимся им, но в то же время безутешны”, – отметили близкие журналиста.

Коллеги де Вриса заявили, что его влияние в обществе сильнее любого акта ненависти.

“Мы продолжим свободно говорить о заблуждениях и несправедливостях в обществе, как он это делал всю свою жизнь”, – подчеркнули они.

Контекст:

Покушение на де Вриса произошло 6 июля, когда он покидал здание телеканала RTL, где участвовал в записи телепрограммы. По данным свидетелей, в де Вриса стреляли пять раз.

В тот же день полиция задержала троих подозреваемых (одного из них – 18-летнего жителя Амстердама – позже отпустили). Двое других задержанных – 35-летний поляк из Маурика и 21-летний житель Роттердама и Тиля.

Нидерландская газета Parool подчеркнула, что 64-летний де Врис регулярно получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности. При этом журналист отказывался от государственной охраны, считая угрозы частью работы.

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