В Афганистане погиб журналист Reuters. Он освещал бой талибов с правительственными войсками

Сиддики работал журналистом с начала этой недели в афганских спецподразделениях, базирующихся в южной провинции Кандагар. Вместе с высокопоставленным офицером афганских сил безопасности журналист попал под перекрестный огонь во время боя правительственных войск с талибами за рыночную площадь в пограничном городе Спин-Болдак.

Президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор агентства Алессандр Галлони заявил о срочном запросе дополнительной информации о смерти репортера, они работают с местными властями.

Danish Siddiqui covered war zones and crises from Iraq to Hong Kong to Nepal. He was killed on Friday covering Afghan-Taliban clashes near the Pakistan border. Here is some of the Pulitzer Prize-winning photographer’s best work from the past decade: https://t.co/HnoHFKTyFS pic.twitter.com/Asz4vVFMnh

— Reuters Pictures (@reuterspictures) July 16, 2021

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что “глубоко опечален шокирующими сообщениями” о смерти Сиддики. Он выразил соболезнования семье журналиста.

Сиддики сообщал Reuters о ранении осколком в руку, когда писал о столкновении, ему оказали медицинскую помощь. Журналист разговаривал с местными торговцами, в это время талибы возобновили наступление, сказал афганский командующий.

Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид сказал, что талибы не знали о том, что с этого места журналист вел репортаж. Обстоятельства смерти Сиддики ему неизвестны.

Контекст:

Журналист Сиддики получил в 2018 году Пулитцеровскую премию за фотографии беженцев мусульман-рохинджа в Мьянме. силы безопасности страны. В Reuters он работал с 2010 года. Сиддики освещал войны в Ираке, протесты в Гонконге, землетрясения в Непале и последствия эпидемии коронавируса в Индии.

В Афганистане с 2018 по 2021 год убили 33 журналиста, сообщило агентство со ссылкой на отчет ООН в этом году.

Боевики “Талибана” захватили в среду второй по величине переход на границе с Пакистаном, отметило Reuters. Захват КПП талибами подтвердили пакистанские чиновники, сообщила “Русская служба ВВС”. Журналистов со стороны Пакистана не подпускали к пограничному переходу.

Агентство AFP со ссылкой на местных жителей писало, что Спин-Болдак перешел под контроль талибов. Министерство внутренних дел Афганистана отрицало захват пограничного пункта, утверждая, что атаку боевиков отбили.

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения “Талибан” в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, “Талибан” контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками “Талибана”.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивали соседние Узбекистан и Туркменистан.

Кроме этого, талибы захватили один из КПП на границе Афганистана с Ираном. Некоторые афганские пограничники и таможенники вынужденно бежали в Иран, но их вернули на самолете в Кабул.

В самом Афганистане несколько дней шли бои правительственных войск и талибов за крупный город Кандагар. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

