Британские ученые создали новый материал со свойствами паучьего шелка

Еще одна альтернатива одноразовому пластику предложена в Кембриджском университете (Великобритания). Здесь ученые создали искусственный материал, очень схожий по свойствам с паучьим шелком.

На самом же деле это полимерная пленка, говорят специалисты. Именно ее можно применять всюду, где сейчас используется так называемый одноразовый пластик.

В молекулярной структуре нового материала использован белок. Поэтому он является биоразлагаемым. С другой стороны, полимер оказался достаточно прочным для того, чтобы в нем долго хранить жидкости или сыпучие продукты. Как сообщили в Кембридже, новый материал они получили случайно, проводя исследования совсем в другой области. Но от этого его ценность не становится меньшей.