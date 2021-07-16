 

Британские ученые создали новый материал со свойствами паучьего шелка

16.07.2021, 16:28, Новости дня
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Еще одна альтернатива одноразовому пластику предложена в Кембриджском университете (Великобритания). Здесь ученые создали искусственный материал, очень схожий по свойствам с паучьим шелком.

На самом же деле это полимерная пленка, говорят специалисты. Именно ее можно применять всюду, где сейчас используется так называемый одноразовый пластик.

В молекулярной структуре нового материала использован белок. Поэтому он является биоразлагаемым. С другой стороны, полимер оказался достаточно прочным для того, чтобы в нем долго хранить жидкости или сыпучие продукты. Как сообщили в Кембридже, новый материал они получили случайно, проводя исследования совсем в другой области. Но от этого его ценность не становится меньшей.



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