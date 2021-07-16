 

Ученые доказали бесполезность большинства пищевых добавок и витаминов в таблетках

16.07.2021, 16:28, Новости дня
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Все эти витамины и биодобавки, которые так широко рекламируют на каждом шагу, как правило, являются абсолютно бесполезными для человеческого организма, а некоторые даже могут принести вред здоровью. С таким заявлением выступили ученые из университета Джонса Хопкинса (США).

По этому поводу представители науки провели специальное исследование. В общем, работа велась ни один год, а материалом для изучения стало множество так называемых нелекарственных средств. Кроме того, испытуемыми согласились стать тысячи добровольцев.

Теперь ученые с полной уверенностью утверждают, что никакие добавки или искусственно созданные витамины не способны заменить вкусной и здоровой пищи, которая действительно приносит пользу вашему здоровью.



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