 

В НИИ OPPO представили свой доклад о будущей технологии 6G

16.07.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О будущей технологии беспроводной передачи данных 6G до сих пор можно было слышать лишь отдельные разрозненные заявления, отмечают эксперты. И только представители исследовательского института ОРРО представили целостный доклад, в котором расписано общее видение того, как изменится наша жизнь в результате появления и внедрения сетей шестого поколения.

На самом деле, большая часть мира пока еще живет в системе 4G, а следующая 5G только начала распространяться в наиболее развитых в технологическом плане странах. Большинство людей все еще не имели возможности оценить преимущества системы пятого поколения. Так что же им можно рассказать о 6G?

Прежде всего, это будет повсеместное применение искусственного интеллекта, а также возможность использовать автономные машины, говорят эксперты. До сих пор все это сдерживалось низкой скоростью передачи данных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / “Зеленский боится дать отпор”. Бутусов считает, что КСУ “наплевал” на государственные интересы

11.07 / Жираф в израильском зоопарке предсказал победу Англии на Евро-2020

30.03 / Канада ввела санкции против двух физических и четырех юридических лиц – участников строительства Крымского моста

02.07 / Осужденный военный эксперт Неелов продал секретную информацию за 50 тыс. рублей

10.07 / Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

26.05 / Эксперт CNN – закрыв воздушное пространство, Минск создаст проблемы для авиасообщения в Европе

23.05 / В Греции уже несколько дней горят леса. Пожар называют самым масштабным за последние 20-30 лет

07.10 / В пробах воды на Камчатке не нашли следов ядовитых веществ

20.08 / США потребовали от Румынии не покупать оборудование 5G у Huawei

24.06 / “Нереальная сила воли”. Продюсер Макс Фадеев похудел на 127 кг. Фото до и после

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика