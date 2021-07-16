В НИИ OPPO представили свой доклад о будущей технологии 6G

О будущей технологии беспроводной передачи данных 6G до сих пор можно было слышать лишь отдельные разрозненные заявления, отмечают эксперты. И только представители исследовательского института ОРРО представили целостный доклад, в котором расписано общее видение того, как изменится наша жизнь в результате появления и внедрения сетей шестого поколения.

На самом деле, большая часть мира пока еще живет в системе 4G, а следующая 5G только начала распространяться в наиболее развитых в технологическом плане странах. Большинство людей все еще не имели возможности оценить преимущества системы пятого поколения. Так что же им можно рассказать о 6G?

Прежде всего, это будет повсеместное применение искусственного интеллекта, а также возможность использовать автономные машины, говорят эксперты. До сих пор все это сдерживалось низкой скоростью передачи данных.