Мнение: Инфантильные немцы

На Германию обрушился циклон Бернд. Из-за ливней из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт….

Число погибших достигло 81

Уровень воды на улицах городов поднялся выше первых этажей. . Особенно сильно пострадал округ Арвайлер на западе ФРГ. В настоящее время местные власти считают, что около 1,3 тыс. человек пропали без вести.

Похоже благополучная жизнь не пошла на пользу немцам, расслабились, вот и оказались не готовы к противостоянию со стихией. 81 человек погибли, 1,3 тыс. пропали без вести. Фактически их смыла водой… Это же национальная катастрофа. Людей, конечно, жалко, соболезнования – родным и близким погибших и пострадавших.

В России подобное, думаю, невозможно. У нас, конечно, тоже гибнут люди во время природных катаклизмом. Но не так много. Потому что россияне – неинфантильны, всегда готовы к трудностям и опасностям. И с детства приучены, что в час беды лучше не ждать помощи, что рассчитывать надо прежде всего на самого себя….

Фотографии отсюда и отсюда

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